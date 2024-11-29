В Наро-Фоминске продолжаются работы по благоустройству набережной реки Нара

В рамках продолжения набережной, заключен 2-хлетний контракт на выполнение работ на объекте со стороны ул. Калинина на 2024–2025 годы.

В текущем 2024 году были выполнены следующие работы: частичное устройство освещения набережной, установка наружного видеонаблюдения. Также произведена установка спортивной площадки с основанием из резиновой крошки, и обустроено дорожное покрытие площадью более 3 тыс. кв. м., На дорожках и смотровой площадке уложена плитка, а также установлена площадка для выгула собак.

Набережная является настоящей точкой притяжения для жителей города Наро-фоминск, именно поэтому ее благоустройство, а также создание современного и комфортного городского пространства — одна из приоритетных задач властей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.