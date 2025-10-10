сегодня в 12:02

В Наро-Фоминске приступили к ремонту школы № 5

В Наро-Фоминском городском округе рабочие приступили к капитальному ремонту школы № 5, которая находится в Наро-Фоминске, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Уже определили исполнителя, рабочие начали демонтаж устаревших конструкций. Заместитель главы Наро-Фоминского городского округа Евгений Мелентьев на встрече с подрядчиком наметил план работ.

Основная задача — создать безопасную и комфортную образовательную среду для 877 учеников этой школы. В следующем году ей исполняется 45 лет — полной замены требуют инженерные сети. Также мы обновим фасад, кровлю и внутренние помещения.

Уже к следующему учебному году здесь появится современное пространство для учебы, занятий спортом и творчества.

" Мы уверены, что школьники оценят наши старания. Будем держать каждый этап на контроле, чтобы успеть к 1 сентября», — отметил замглавы Евгений Мелентьев.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.