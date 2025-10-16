В Наро-Фоминске представитель прокуратуры провел для пенсионеров урок по защите от мошеннических схем

Заместитель городского прокурора Олег Карапетов в местном комплексном центре социального обслуживания наглядно, с примерами из жизни, объяснил, как опознать злоумышленников по телефону и обезопасить свои деньги. Об этом сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры.

Злоумышленники нередко действуют под видом попавших в беду родных или же представляются работниками государственных учреждений, чтобы выудить пароли от портала Госуслуг — например, под предлогом замены счетчиков газа или ключей от домофона. Прокурор акцентировал внимание на том, что за минувший год число дистанционных преступлений увеличилось вдвое, в связи с чем крайне важно помнить о мерах безопасности.

«А еще бывает так, что мошенники находят жертву на сайте „Авито“. Предлагают товар или услугу по выгодной цене и предлагают провести оплату не на сайте, а по ссылке. Объясняя это тем, что так быстрее и без комиссии. После того как оплата прошла, продавец исчезает», — отметил Олег Карапетов.



Из встречи слушатели также усвоили, что настоящие госслужащие никогда не используют для звонков мессенджеры. Ключевая рекомендация — в случае любого подозрительного звонка всегда перезванивать своим близким для проверки обстоятельств и ни при каких условиях не сообщать никому коды доступа к банковским картам и учетной записи Госуслуг.