В Наро-Фоминске подросткам показали фильм о вербовке

Показ документального фильма «Предательство» о вербовке молодежи прошел 27 марта в школе № 4 Наро-Фоминска. После просмотра ученики, родители и педагоги обсудили способы противодействия манипуляциям и экстремизму, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Документальный фильм Андрея Медведева «Предательство» рассказывает о случаях вербовки молодежи украинскими спецслужбами. В основе ленты — реальные истории, которые, по словам организаторов встречи, заставляют задуматься о последствиях необдуманных решений.

Показ состоялся в актовом зале школы № 4. Зрителями стали ученики, педагоги, родители и наставники. После сеанса прошла открытая дискуссия о профилактике экстремизма и идеологии терроризма.

В разговоре приняли участие участники СВО, инспектор по делам несовершеннолетних, майор полиции Наталья Новикова, а также участник контртеррористических операций с позывным «Артист». Они привели примеры из личного опыта и объяснили, как распознать манипуляции и противостоять давлению.

Один из родителей рассказал о ситуации в своей семье. Его дочь познакомилась в сетевой игре с «девочкой», и безобидное общение со временем переросло в запугивание. Взрослые вовремя заметили угрозу и вмешались.

Во время встречи участникам напомнили о правилах цифровой безопасности: необходимости настраивать безопасный режим на устройствах, не отвечать на звонки от незнакомцев и контролировать общение в мессенджерах. После официальной части школьники продолжили задавать вопросы спикерам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что все руководители на местах — от директоров школ до глав муниципалитетов — должны серьезно и внимательно отнестись к вопросам безопасности на мероприятиях. Каждый муниципалитет должен провести оперативный штаб с участием правоохранительных органов, на котором необходимо проанализировать, в каких местах будут проходить события.

«Эта тема всегда имеет значение. Сейчас особенно. Все мероприятия необходимо согласовать на оперштабе», — сказал Воробьев.