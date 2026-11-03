В Наро-Фоминске почтили память героев накануне Дня народного единства

Жители Наро-Фоминска 3 ноября возложили цветы к Братской могиле на Аллее Героев в детском парке на улице Калинина. Церемонию провели в преддверии Дня народного единства, сообщает пресс-служба администрации Наро-Фоминского городского округа.

В церемонии участвовали жители города, представители ветеранских организаций и молодежь. К ним присоединились председатель окружного совета депутатов Геннадий Пензов и начальник территориального управления Наро-Фоминск Евгений Клюшкин.

Участники возложили к гранитным плитам гвоздики и розы в память о защитниках, отдавших жизнь за свободу и независимость Родины. Собравшиеся почтили павших героев минутой молчания.

В выступлениях участники подчеркнули важность сохранения исторической памяти и преемственности поколений.

«Пока мы приходим к таким местам, пока мы помним имена и лица — никто не забыт и ничто не забыто», — отметили они.

Наро-Фоминск носит почетное звание «Город воинской славы». Церемония стала данью уважения героям прошлого и напоминанием о значении единства для людей разных возрастов и профессий.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.