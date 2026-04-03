В Наро-Фоминске отметят 10-летие отделения РСМ

Юбилей местного отделения Российского союза молодежи отметят 3 апреля в 13:30 в ДК «Созвездие» Наро-Фоминска. Организация работает в округе с 2016 года и объединяет активную молодежь, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Российский союз молодежи — одна из крупнейших неполитических молодежных организаций страны, работающая с 1991 года. В Наро-Фоминске отделение действует с 2 апреля 2016 года на базе Молодежного комплексного центра. За это время здесь сформировалась одна из самых активных команд в Подмосковье.

В 2022 и 2023 годах Наро-Фоминск принимал региональный этап федеральной программы «Пространство развития». Участниками стали более 250 представителей малых городов Московской области. Уже три года отделение проводит областной этап конкурса «Ученик года», а также муниципальный этап «Российской студенческой весны». Студенты округа неоднократно становились лауреатами всероссийского фестиваля.

Отделение поддерживает молодежные инициативы, помогает реализовывать социокультурные проекты и организует образовательные программы для наставников. Праздничное мероприятие состоится 3 апреля в 13:30 в ДК «Созвездие». Возрастное ограничение 0+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что партнерство между культурой, спортом и малым бизнесом приносит другое качество в дома культуры и места детского отдыха и образования.

«Для нас очень важно партнерство между культурой, спортом, малым бизнесом, всем тем, что приносит другое качество в парки, детские школы искусств, ДК. Хочется, чтобы в каждом городе нашего Подмосковья были люди, которые отдают свою душу, силу, стремление сделать местом притяжения тот или иной кружок или творческое занятие. Я хочу, чтобы такие встречи и такой обмен мнениями позволял каждому из нас расти. Учиться—всегда важно, всегда полезно», — заявил Воробьев.