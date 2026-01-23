В Наро-Фоминске открыли выставку к юбилею газеты «Основа»

В Наро-Фоминске 22 января в краеведческом музее открылась выставка, посвященная истории районной газеты «Основа», которая ведет летопись города с 1920 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Экспозиция стала частью юбилейных мероприятий и рассказала о главном летописце Наро-Фоминска — газете «Основа». Издание появилось на пять лет раньше самого города и до 2023 года отражало события района, Подмосковья и страны. За вековую историю газета сменила несколько названий: «Знамя Ильича», «Сталинец», «Основа».

На встрече с бывшими сотрудниками редакции председатель совета депутатов округа Геннадий Пензов отметил вклад газеты в развитие территории и рассказал о переменах, которые ожидают город к 100-летию Наро-Фоминска в 2026 году.

Особый интерес выставка вызвала у студентов Современного бизнес-колледжа. Молодежь не только слушала выступления журналистов и знакомилась с экспонатами, но и выразила желание попробовать себя в работе над газетой.

Начальник территориального управления Евгений Клюшкин поблагодарил организаторов и подчеркнул значимость сохранения бумажных СМИ как источников местной истории. Он отметил, что история, запечатленная на газетных полосах, продолжает связывать поколения и вдохновлять читателей.

