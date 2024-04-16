В Наро-Фоминске открыли место, где можно отведать хычины и покормить коров

ГОРЫГОРОД — это место в Наро-Фоминском городском округе, которое теперь открыто для посещения в рамках сельского туризма. Сотрудники министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области провели выезд к победителю конкурса проектов агротуризма 2024 года, чтобы проверить готовность к приему экскурсантов. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Зампредседателя правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов отметил, что грант «Агротуризм» выделяется хозяйствам, проекты развития которых прошли отбор в порядке, установленном министерством сельского хозяйства РФ.

«Результатами предоставления гранта является обеспечение прироста производства сельскохозяйственной продукции, количества туристов, а также занятых в сфере сельского туризма. Выделенный бюджет может быть израсходован на приобретение или реконструкцию средств размещения, их подключение к коммунальным сетям, приобретение и монтаж туристского оборудования и проведение работ по благоустройству территорий», — сообщил Мурашов.

Благодаря грантовой поддержке КФХ планирует расширить ассортимент выпускаемой продукции, приобрести оборудование для ухода и содержания животных, а также установить детскую площадку.

Проект «ГОРЫГОРОД» направлен на привлечение туристов на село и популяризацию фермерской продукции. Гостей ждут вкусные хычины, пицца с собственным сыром, колбасы и молоко на свежем воздухе.

Приехав в гости, посетители могут отдохнуть душой и насладиться вкусной фермерской продукцией, а также покормить коров и посидеть на свежем воздухе в уютном кафе после долгой дороги.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что для поддержки фермеров за 2 года в области предоставили более 23 тыс. га земли под производство сельхозпродукции — это программы «Земля без торгов» и «Подмосковные 10 га».

«Также важный аспект продовольственной безопасности — регулирование цен и снижение доли импорта. В этом нам помогает большая программа по хранению урожая. За 2023 год мы создали мощностей хранения на 60 тыс. тонн», — добавил глава Подмосковья.