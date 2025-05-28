В Наро-Фоминске открыли мемориальную доску памяти Михаила Столбова

На территории Шёлкового комбината Наро-Фоминска открыли мемориальную доску памяти Михаила Федоровича Столбова, который долгие годы руководил этим градообразующим предприятием, сообщиии в пресс-службе округа.

Он прошёл путь от ученика слесаря до заместителя директора комбината, но от мирной жизни его оторвала война.

За годы Великой Отечественной войны Михаил Федорович награждён Орденом «Красная Звезда» и пятью медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», «За освобождение Белграда», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены».

В 1959-м году он возглавил комбинат и руководил им до 1972-го года. Благодаря его усилиям началось строительство Южного микрорайона, были построены детские сады для рабочих фабрики, развивалась инфраструктура города и промышленность. Михаил Федорович дорожил работниками комбината, и коллектив отвечал ему взаимностью. В 1971-м году за выдающиеся успехи в труде он был награжден Орденом «Знак почёта», а комбинат — Орденом Октябрьской Революции. Сегодня Шелковый комбинат обретает вторую жизнь, он развивается и благоустраивается вместе с городом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.