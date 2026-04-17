В Наро-Фоминске открыли колокольню для всех на Светлой седмице

Жители Наро-Фоминска в Светлую седмицу могут подняться на колокольню Никольского собора и попробовать себя в искусстве колокольного звона. Посещение организовано сегодня и завтра в 14:00 и 16:00, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Светлую седмицу — неделю после Пасхи — в народе называют Звонильной. В эти дни любой желающий может подняться на колокольню и ударить в колокола. У Никольского собора в Наро-Фоминске ежедневно выстраивается очередь: сюда приходят целыми семьями.

Малыши и взрослые под руководством опытного звонаря осваивают основы колокольного искусства. К басу благовеста присоединяются зазвоны и перезвоны, и малиновый звон разливается над городом, возвещая «Христос Воскресе!».

Посетить колокольню можно еще сегодня и завтра. Подъем организован в строго определенное время — в 14:00 и 16:00. Традиция дает возможность не только услышать праздничный звон, но и стать частью пасхального торжества.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность подготовки Московской области к праздникам.

«Мы должны подготовить все, чтобы те жители, те гости, дети, которые проводят каникулы у нас в Подмосковье, тоже чувствовали заботу», — сказал Воробьев.