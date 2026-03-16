В Наро-Фоминске обновят Молодежную площадь к маю 2026 года

Масштабная реконструкция Молодежной площади продолжается в Наро-Фоминске. Основную часть работ планируют завершить ко Дню города в конце мая 2026 года, сообщил глава округа Роман Шамнэ, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На Молодежной площади ежедневно работают строители и техника. Пространство полностью меняет облик: формируются новые функциональные зоны, устанавливаются конструкции, ведется монтаж инженерных элементов. Уже завершены работы по устройству канализации, водопровода и ливневой системы.

13 марта глава округа Роман Шамнэ провел на объекте выездное совещание. Участники обсудили текущие вопросы и сроки выполнения работ непосредственно на площадке.

«С подрядчиками прошлись по „острым углам“, обсудили текущие вопросы и сроки. Осмотрели новую чашу фонтана — здесь идут монолитные работы, техническое помещение под ним уже готово. Возводятся конструкции навеса. Будет амфитеатр. Напомню, это проект — победитель Всероссийского конкурса. Наша задача — создать современный центр притяжения для жителей и гостей города», — рассказал Роман Шамнэ.

По контракту завершение благоустройства запланировано на ноябрь 2026 года. При этом глава округа поставил задачу сдать основную часть обновленной площади ко Дню города, который отметят в последние выходные мая, а полностью закончить работы — в течение лета.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что 155 мероприятий планируют реализовать в Подмосковье. В основном работы будут проходить в Истре, Солнечногорске, Можайском округе и других муниципалитетах.

«Ключевое — это работа ВЗУ, сетей водоснабжения и водоотведения. Все, что касается нашей госпрограммы по воде. Она тоже внушительная. Она тоже большая», — сказал Воробьев.