В Наро-Фоминске объявлен конкурс на благоустройство сквера

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по благоустройству «Детского сквера» в Наро-Фоминском городском округе. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

В единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по благоустройству территории для создания «Детского сквера», расположенного по адресу: Наро-Фоминский городской округ, г. Наро-Фоминск, ул. Калинина, Бобруйский сквер.

«Работы осуществляются в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета Наро-Фоминского городского округа Московской области», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

В рамках выполнения работ к декабрю 2024 будут установлены малые архитектурные формы (МАФ), наружное освещение и видеонаблюдение, произведены работы по озеленению.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.