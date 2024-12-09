В Наро-Фоминске наградили победителей творческого конкурса

Сотрудники Литвиновского участкового лесничества Наро-Фоминского филиала ГКУ МО «Мособллес» приняли участие в подведении итогов конкурса рисунков на тему «Осень в лесу» среди учеников лицея имени Героя России Веры Волошиной. Об этом сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

В конкурсе принимали участие ученики 5-6 классов. Они, стараясь раскрыть заданную тему, придумали оригинальные сюжеты, пронизанные светом и любовью к родной природе. Судьями выступили сотрудники лесничества и учителя лицея. Все участники получили сладкие призы, а победители награждены грамотами.

«Ребята художественно выразили свое неравнодушие к родному краю и искреннюю любовь к лесу. Они изобразили лес на своих рисунках так, как представляют его. Все рисунки яркие, самобытные. Мы выражаем благодарность каждому участнику и желаем творческих успехов», — отметила участковый государственный инспектор по охране леса Наро-Фоминского филиала ГКУ МО «Мособллес» Мария Чулкова.

Победителями творческого конкура стали:

1 место: Сергиенко Илья 5 класс, Топоркова Татьяна 5 класс;

2 место: Лычкина Анна 5 класс, Шихкеримова Амина 6 класс;

3 место: Бальдяева Любовь 6 класс, Аверьянов Денис 5 класс.

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