В Наро-Фоминске на торгах зафиксировали рекордную стоимость лота за неделю

За неделю, с 20 по 25 октября 2024 года Комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с Региональным центром торгов проведено 60 аукционов по земельно-имущественным торгам, сообщает пресс-служба ведомства.

Одним из эффективно реализованных стал аукцион по аренде земельного участка площадью 9 соток для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного в Наро-Фоминском городском округе. Стартовая цена была 108 1455,96 рублей в год. В аукционе приняли участие 10 претендентов. В ходе торгов итоговый размер годовой аренды увеличился в 22 раза и составил более 23,8 млн рублей.

Найти участок или помещение в Московской области можно на Едином портале торгов ЕАСУЗ.

Также в телеграмм-канале Комитета по конкурентной политике Московской области ежедневно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, какие торги проводятся в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги и как подать заявку для участия в аукционах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.