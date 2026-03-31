В Наро-Фоминске конкурс «На крыльях вдохновения» собрал 304 участника

Московский областной конкурс детского и юношеского творчества «На крыльях вдохновения» впервые прошел в Наро-Фоминске почти тридцать лет назад, в 1997 году. Он до сих пор не теряет ни актуальности: в этом году он собрал 304 юных таланта из 31 города Подмосковья, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

28 марта в фойе хореографической школы имени Ирины Зайцевой в этот день — волнение, движение, нетерпение: юные музыканты настраивают инструменты, вокалисты распеваются, а рисунки ждут оценки жюри. Для кого-то конкурс уже стал традицией, кто-то приехал впервые — показать себя.

Конкурсанты — воспитанники школ искусств и детских музыкальных школ.

«Мы хотим, чтобы ребята приобщались к лучшим образцам русской, зарубежной классики, чтобы видели, куда расти. И чтобы талантливые дети, их педагоги и концертмейстеры не оставались незамеченными. Этот конкурс — хорошая возможность заявить о себе», — отметил председатель жюри доцент Московской консерватории имени Чайковского, лауреат международных конкурсов Юрий Диденко.

Пианисты, баянисты, вокалисты, художники — у каждого свой язык, но говорят они об одном: о том, что чувствуют. Каждый привозит на конкурс лучшие номера, творческие находки, наработки. И, как признаются участники, он действительно помогает им «расправить крылья».

