В Наро-Фоминске готовят улицы и коммунальную технику к зиме

Сотрудники МБУ «Благоустройство и дорожное хозяйство Наро-Фоминск» проводят осеннюю уборку города и готовят инфраструктуру к холодам, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Наро-Фоминске рабочие собирают опавшую листву и мусор на улицах, в парках и придорожных зонах. Осенняя уборка проходит в рамках подготовки города к зиме.

Коммунальные службы проводят полное техническое обслуживание уборочных машин и переоборудуют тракторы и другую спецтехнику для работы на снегу. Летнее навесное оборудование заменяют зимними щетками и отвалами. Параллельно заготавливают противогололедные материалы и пескосоляную смесь для обработки дорог и тротуаров.

Рабочие проверяют, очищают и ремонтируют ливневую канализацию, чтобы предотвратить подтопления во время оттепелей. Также в городе консервируют фонтаны и проводят плановую санитарную обрезку деревьев и кустарников, чтобы защитить ветви от тяжести снега.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что тема уборки подмосковных территорий в зимний период — сложная, однако это очень важное направление работы.

«Это значит, что, когда житель идет в школу с ребенком, ведет в детский сад сына или дочь, передвигается на автомобиле или пользуется общественным транспортом — тема уборки территории в мегаполисе весьма сложная, но это важное направление работы», — сказал Воробьев.