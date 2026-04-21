В Наро-Фоминске благоустроят центральные улицы и площадь Свободы

Благоустройство центральных улиц начнется в Наро-Фоминске в этом сезоне. Работы пройдут на площади Свободы и на участке от отеля «Фабрикант» до поворота к бизнес-центру «Гермес», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Специалисты обновят пешеходную зону на площади Свободы и преобразят участок от отеля «Фабрикант» до поворота к бизнес-центру «Гермес». Подрядчик уложит новую брусчатку на площади почти 1 тыс. квадратных метров, а общая площадь обновленной территории составит около 1,5 тыс. квадратных метров.

У дома №8 приведут в порядок пандусы, что облегчит передвижение маломобильных жителей и родителей с детскими колясками. Для людей с нарушением зрения установят тактильные указатели.

Коммунальные службы также проведут санитарную обрезку деревьев и высадят новые саженцы. Ожидается, что после благоустройства улицы станут светлее и аккуратнее. Работы выполнят с учетом пожеланий жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.