По Народной программе «Единой России» в Наро-Фоминске благоустраивают Молодежную площадь. Общая площадь обустройства составляет почти 2 га. На реализацию проекта из средств муниципального, регионального и федерального бюджетов выделено 535 млн рублей, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

«Благоустройство направлено на создание современного, удобного и многофункционального пространства. Важно отметить, что Молодежная площадь стала одним из победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях», — рассказал депутат Мособлдумы от «Единой России», зампредседателя регионального парламента Олег Рожнов.

Объект планируется разделить на 5 функциональных зон. Для проведения культурных мероприятий на открытом воздухе на площади предусмотрены амфитеатр с павильоном и навес. Кроме того, планируется реконструкция фонтана, который станет центральным элементом площади, и создание детской площадки с игровыми комплексами.

Завершение благоустройства объекта запланировано на конец 2026 года.

В 2025 году по Народной программе «Единой России» в Наро-Фоминском округе благоустроили2 общественные территории, 7 детских игровых площадок и 12 дворовых территорий.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.