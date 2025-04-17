В Наро-Фоминске 25 апреля пройдет историческое тестирование «Диктант Победы»
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В Наро-Фоминском округе 25 апреля пройдет самое масштабное историческое тестирование в мире — «Диктант Победы», посвященный событиям Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Площадки, зарегистрированные в Наро-Фоминском округе:
- МБУК «Наро-Фоминский историко-краеведческий музей» (г. Наро-Фоминск, ул. Маршала Жукова, д. 8);
- МБУК «Верейский историко-краеведческий музей» (г. Верея, Советская пл., д. 18);
- МАОУ Наро-Фоминская СОШ № 1 (г. Наро-Фоминск, ул. Ленина, д. 23);
- МАОУ Наро-Фоминская СОШ № 3 СУИОП имени Героя Советского Союза Д. Д. Погодина (г. Наро-Фоминск, ул. Комсомольская, д. 9);
- Наро-Фоминская СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных предметов имени В. В. Завадского (г. Наро-Фоминск, ул. Маршала Куркоткина, д. 9);
- МБОУ Наро-Фоминская СОШ № 5 с углубленным изучением отдельных предметов (г. Наро-Фоминск, ул. Профсоюзная, д. 9а);
- МБОУ Наро-Фоминская СОШ № 6 с УИОП (г. Наро-Фоминск, ул. Ефремова, д. 11);
- МБОУ Наро-Фоминская СОШ № 7 имени Героя Советского Союза Н. И. Григорьева (г. Наро-Фоминск, ул. Школьная, д. 6);
- МБОУ Наро-Фоминская СОШ № 7 имени Героя Советского Союза Н. И. Григорьева (г. Наро-Фоминск, ул. Школьная, д. 6);
- МБОУ Наро-Фоминская СОШ № 9 имени дважды Героя Советского Союза, лётчика-космонавта В. В. Лебедева (г. Наро-Фоминск, ул. Шибанкова, д. 28);
- МАОУ Апрелевская СОШ № 1 (г. Апрелевка, ул. Февральская д. 59);
- МАОУ Апрелевская СОШ № 1 (г. Апрелевка, ул. Школьная, д. 6);
- МАОУ Апрелевская СОШ № 3 с УИОП (г. Апрелевка, ул. Парковая, д. 6/5);
- МАОУ Селятинская СОШ № 1 (рп Селятино, ул. Клубная, д. 5);
- МАОУ Селятинская СОШ № 2 (рп Селятино, ул. Больничная, д. 23А);
- МБОУ Софьинская СОШ (деревня Софьино, д. 3);
- МАОУ Алабинская СОШ с УИОП имени Героев РФ С. А. Ашихмина и Д. В. Межуева (рп Калининец, д. 3А);
- МАОУ Алабинская СОШ с УИОП имени Героев РФ С. А. Ашихмина и Д. В. Межуева (рп Калининец, д. 3А);
- МБОУ Верейская СОШ № 1 (г. Верея, ул. Школьная, д. 28);
- МБОУ Атепцевская СОШ (село Атепцево, ул. Речная, д. 20);
- МАОУ Лицей имени Героя России Веры Волошиной (деревня Головково, ул. Школьная);
- МБОУ Назарьевская СОШ (деревня Назарьево, ул. Центральная, д. 1);
- МБОУ Васильчиновская СОШ (деревня Волченки, д. 10);
- МБОУ Веселевская СОШ (деревня Веселево, д. 67);
- МБОУ Ново-Ольховская СОШ (поселок Новая Ольховка, ул. Школьная, д. 1);
- МБОУ Татищевская ООШ (деревня Устье, ул. Центральная, д. 14);
- МБОУ Шустиковская ООШ (деревня Шустиково, д. 158);
Как принять участие
- Очно — выберите одну из площадок на территории округа (при себе необходимо иметь паспорт).
- Онлайн — зарегистрируйтесь на сайте диктантпобеды.рф и напишите диктант в цифровом формате.
Подготовиться к мероприятию можно:
- на официальном сайте диктантпобеды.рф в разделе «Тесты»;
- на образовательной платформе «Ростелеком.Лицей».
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