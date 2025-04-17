В Наро-Фоминске 25 апреля пройдет историческое тестирование «Диктант Победы»

Площадки, зарегистрированные в Наро-Фоминском округе:

МБУК «Наро-Фоминский историко-краеведческий музей» (г. Наро-Фоминск, ул. Маршала Жукова, д. 8);

МБУК «Верейский историко-краеведческий музей» (г. Верея, Советская пл., д. 18);

МАОУ Наро-Фоминская СОШ № 1 (г. Наро-Фоминск, ул. Ленина, д. 23);

МАОУ Наро-Фоминская СОШ № 3 СУИОП имени Героя Советского Союза Д. Д. Погодина (г. Наро-Фоминск, ул. Комсомольская, д. 9);

Наро-Фоминская СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных предметов имени В. В. Завадского (г. Наро-Фоминск, ул. Маршала Куркоткина, д. 9);

МБОУ Наро-Фоминская СОШ № 5 с углубленным изучением отдельных предметов (г. Наро-Фоминск, ул. Профсоюзная, д. 9а);

МБОУ Наро-Фоминская СОШ № 6 с УИОП (г. Наро-Фоминск, ул. Ефремова, д. 11);

МБОУ Наро-Фоминская СОШ № 7 имени Героя Советского Союза Н. И. Григорьева (г. Наро-Фоминск, ул. Школьная, д. 6);

МБОУ Наро-Фоминская СОШ № 7 имени Героя Советского Союза Н. И. Григорьева (г. Наро-Фоминск, ул. Школьная, д. 6);

МБОУ Наро-Фоминская СОШ № 9 имени дважды Героя Советского Союза, лётчика-космонавта В. В. Лебедева (г. Наро-Фоминск, ул. Шибанкова, д. 28);

МАОУ Апрелевская СОШ № 1 (г. Апрелевка, ул. Февральская д. 59);

МАОУ Апрелевская СОШ № 1 (г. Апрелевка, ул. Школьная, д. 6);

МАОУ Апрелевская СОШ № 3 с УИОП (г. Апрелевка, ул. Парковая, д. 6/5);

МАОУ Селятинская СОШ № 1 (рп Селятино, ул. Клубная, д. 5);

МАОУ Селятинская СОШ № 2 (рп Селятино, ул. Больничная, д. 23А);

МБОУ Софьинская СОШ (деревня Софьино, д. 3);

МАОУ Алабинская СОШ с УИОП имени Героев РФ С. А. Ашихмина и Д. В. Межуева (рп Калининец, д. 3А);

МАОУ Алабинская СОШ с УИОП имени Героев РФ С. А. Ашихмина и Д. В. Межуева (рп Калининец, д. 3А);

МБОУ Верейская СОШ № 1 (г. Верея, ул. Школьная, д. 28);

МБОУ Атепцевская СОШ (село Атепцево, ул. Речная, д. 20);

МАОУ Лицей имени Героя России Веры Волошиной (деревня Головково, ул. Школьная);

МБОУ Назарьевская СОШ (деревня Назарьево, ул. Центральная, д. 1);

МБОУ Васильчиновская СОШ (деревня Волченки, д. 10);

МБОУ Веселевская СОШ (деревня Веселево, д. 67);

МБОУ Ново-Ольховская СОШ (поселок Новая Ольховка, ул. Школьная, д. 1);

МБОУ Татищевская ООШ (деревня Устье, ул. Центральная, д. 14);