В Наро-Фоминске 17 апреля отметили День труда

День труда Московской области по традиции отмечают в апреле. Праздник подчеркивает значимость труда и уважение к людям, которые ежедневно вносят вклад в развитие региона и округа. Он объединяет представителей самых разных профессий — каждая из них востребована и важна.

В церемонии приняли участие депутат Госдумы Отари Аршба, заместитель председателя Мособлдумы Олег Рожнов и представители партии «Единая Россия». На сцену поднимались педагоги, бухгалтеры, плотники, трактористы, медики, работники агропромышленности и другие специалисты, показавшие высокие результаты в своей деятельности.

Наро-Фоминск носит звания города-воина и города-труженика. Трудовая история округа связана с работой Шелкового комбината. Сегодня здесь продолжают работать предприятия, чья продукция известна по всей стране, в том числе компании с мировым именем. Праздник стал поводом выразить благодарность жителям округа за профессионализм и вклад в развитие территории.

Ранее Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал губернатор.