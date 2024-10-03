В Наро-Фоминске 11 октября пройдет прием предпринимателей

Сеть общественных приемных бизнес-омбудсмена Подмосковья Владимира Головнева охватывает 46 муниципальных образований региона. 11 октября бизнесмены смогут задать вопросы руководителю общественной приемной уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области по Наро-Фоминскому округу Надежде Луценко, сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена региона.

На приеме будут рассматриваться вопросы и жалобы, связанные с нарушением прав и законных интересов предпринимателей, а также реагирование должностных лиц на обращения.

Предварительно необходимо записаться на прием по телефону +7 (916) 651-49-42.

Встреча будет проходить с 14:00 до 16:00 по адресу: Наро-Фоминск, Площадь Свободы, дом 10, кабинет 418.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.