В начале года экспорт мороженого из Подмосковья увеличился более чем на 18%

За 2 месяца с начала года экспорт мороженого, произведенного в Московской области, увеличился на 18,6% в стоимостном выражении, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За указанный период предприятия региона поставили за рубеж более 599 тонн данной продукции. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

«Подмосковье — лидер в России по объемам производства мороженого, удерживая 1 место пятый год подряд. У нас на территории работают 8 крупных производителей, продукция которых представлена как в регионах страны, так и за рубежом. По итогам 2 месяцев с начала года, ключевыми торговыми партнерами стали Республика Беларусь, на долю которой пришлось свыше 23% от общего объема экспорта мороженого из региона, Казахстан — более 16%, Азербайджан — 5,4%. Также около 2% мороженого экспортировано в Армению, более 1% — в Туркмению», — уточнил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

В прошлом году объем выпуска мороженого превысил 108 тыс. тонн, в этом году планируется увеличить этот показатель на 4%. Региональные предприятия производят более 18% данной продукции, представленной на российском рынке, от классического пломбира и эскимо до мороженого с различными вкусами в вафельных брикетах, рожках.

Производством занимаются ООО «Иль Мио Мороженко», ООО «Чистая линия», АО «Дмитровский молочный завод», ООО «Фронери Рус», ООО «Богородский хладокомбинат», ООО «ЛАГУНА КОЙЛ», ООО «Эрман», ООО «Ростагрокомплекс».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.