В мытищинском Парке Мира появляются яркие краски жостовской росписи. Его посетители уже видят красивую фотозону с расписной скамейкой, передает пресс-служба администрации городского округа Мытищи.

Также недавно появилось еще несколько арт-объектов с узнаваемым и любимым многими жостовским колоритом: фудтрак и медвежата, расположенные на центральной аллее парка, украшены яркими цветами композиции «Рубиновой» от автора Ирины Хныковой.



Это результат сотрудничества дирекции парков с Жостовской фабрикой, которое реализуется в рамках проекта регионального министерства культуры и туризма «Культурные коды Московской области международного значения».

«Также накануне 200-летнего юбилея промысла, который мы будем отмечать в следующем году, в жостовскую роспись «приоденется» еще несколько территорий. Кроме того, в программе предстоящего осеннего фестиваля «Чаепитие в Мытищах» будут включены мастер-классы от художников фабрики, выставка изделий и многое другое», — говорится в сообщении.

Кроме этого, жостовская роспись в 2025 году украсит и кабинки нового колеса обозрения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.