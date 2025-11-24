В мытищинском Марфино определили победительницу конкурса «Супер‑мама 2025»

«За главный титул и звание „Супер‑мамы“ боролись самые талантливые и целеустремленные участницы. На протяжении трех недель они проходили интенсивную подготовку: фотосессии, медиа‑дни, запись визитных карточек и бесконечные репетиции», — рассказал заведующий культурно‑массовой работой ЦКД Денис Федотов.

Для некоторых девушек конкурс стал настоящим праздником. Одна из конкурсанток, Анна Шурухина, поделилась своими впечатлениями: «Мамины будни, конечно, затягивают, но этот конкурс подарил мне ощущение новизны и вдохновения. Каждый день приносил что‑то особенное — новые встречи, знакомства, увлекательные конкурсные этапы, фотосессии».

По итогам конкурса победительницами в номинациях стали:

«Мама на стиле» — Алена Яковлева;

«Мама‑суперстар» — Елена Ревенко;

«Обаятельная и привлекательная мама» — Лейла Минясова;

«Фотомама» — Виктория Усатова;

«Интеллект‑мама» — Анна Шурухина.

Титул «Супер‑мамы» достался Екатерине Левицкой. Она рассказала, что этот конкурс стал для нее выходом из зоны комфорта: «Впервые участвую в подобном конкурсе. Как педагог я не раз выступала перед детьми и родителями, но большая сцена оказалась совершенно новым испытанием. Подготовка подарила мне бесценный опыт: я освоила новые навыки, раскрыла в себе неожиданные грани. Каждый репетиционный день становился маленьким шагом к преображению. И когда я вышла на сцену, почувствовала: это не просто выступление — это вклад в мою личную копилку знаний и умений. При этом с самого начала была уверена в себе. Где‑то внутри жила твердая мысль: корона „Супер‑мамы“ обязательно будет моей. И эта уверенность, кажется, стала одним из ключей к победе».

Семья Екатерины все эти недели была для нее надежной опорой. Близкие искренне гордятся ее победой и ждут новых свершений своей «Супер‑мамы».

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая поздравила всех мам с наступающим Днем матери. Она пожелала большого семейного счастья, хорошего настроения, позитива, крепкого здоровья им и их близким.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.