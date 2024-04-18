В Мытищинском лесопарке пройдут положительные изменения

В следующем году лесопарк ждут положительные изменения. Проектной организацией была проделана большая работа: проанализирована территория, просмотрены перспективные связи с жилыми микрорайонами, а также определена потребность в функциональных объектах.

«Сегодня вместе с депутатским корпусом и представителями Общественной палаты мы встретились с советом парков, чтобы представить и обсудить концепцию будущего благоустройства. Главная задача — сделать лесопарк всесезонным местом притяжения. Со стороны Олимпийского проспекта за действующим прокатом появится многофункциональная спортивная площадка: летом можно будет играть в волейбол, а зимой кататься на коньках. Здесь же появится еще один пункт проката спортивного инвентаря», — говорится в сообщении.

Известно, что парк пользуется большим спросом среди любителей лыжного спорта. В планах развить существующую зону лыжников, наполнить ее функционалом, повышающим комфорт использования.

«В этом году завершается разработка концепции благоустройства и проводятся проектно-изыскательские работы, в 2025 начинается реализация проекта», — отмечается в сообщении пресс-службы.

В июле будет завершен контракт на проектирование этой части лесопарка и пройдет повторная встреча с жителями в августе, чтобы обсудить концепцию на данную территорию и внести пожелания.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, региональные власти в своей работе руководствуются идеологией лидерства, обеспечивающей перемены к лучшему.

«Как и раньше мы руководствуемся нашими принципами, нашей идеологией лидерства. Суть ее заключается в том, чтобы во всех сферах жизни люди чувствовали перемены, и эти перемены должны быть к лучшему», — пояснил Воробьев.