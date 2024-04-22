В Мытищинском колледже прошел день открытых дверей

Гостям рассказали о профессиях, которые можно получить в учебном заведении, а также провели экскурсию по аудиториям, где у студентов проходят практические занятия.

Директор Мытищинского колледжа Владимир Карпеев отметил, что ребят не только познакомили со специальностями, а также рассказали о проекте «Профессионалитет». Некоторое время назад колледж выиграл конкурс на получение гранта по открытию кластера в области машиностроения, в будущем здесь появится более современное оборудование, обновленные аудитории, студенты будут получать еще более качественное образование.

У гостей дня открытых дверей была возможность получить разъяснения по всем интересующим их вопросам. Историей своего поступления в колледж поделился будущий технолог сварочного производства Алексей Епифанов.

«Я пошел по стопам дяди, он у меня сварщик. В нашем колледже отличные преподаватели, все подробно рассказывают. У нас очень хорошее учебное заведение. Я неоднократно принимал участие в состязаниях, связанных с будущей профессией. Считаю, что сварщик — это мужская работа и хорошо оплачиваемая, что немаловажно. Поэтому уверен, что я нашел свое дело», –рассказал юноша.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что правительство Подмосковья будет внимательно следить за развитием предпринимательства и поддержкой бизнеса в городских округах.

«Без ресурсов, без экономики вряд ли удастся осуществить какой-то прорыв, поэтому я прошу и дальше осуществлять эту работу, а мы будем за ней внимательно следить», — отметил глава Подмосковья.