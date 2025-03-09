В Мытищинской галерее прозвучали известные произведения, посвященные международному женскому дню

Концерт студентов музыкального колледжа имени С. С. Прокофьева «Мой голос для тебя» состоялся с Мытищинской картинной галерее. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Мытищи.

«В праздничный концерт мы включили произведения, посвященные чувству любви, — рассказала председатель предметно-цикловой комиссии „Камерный ансамбль и концертмейстерский класс“ в колледже имени С. С. Прокофьева Ирина Бурцева. — Причем это касается не только любви человека к человеку, но и к родине, к какому-то занятию. Все романсы, представленные в программе, так или иначе затрагивают это замечательное чувство. Их авторами является целая плеяда как русских, так и зарубежных композиторов».

Зрители, пришедшие на концерт, получили эстетическое удовольствие от прозвучавших музыкальных произведений. Концерт «Мой голос для тебя» оставил яркий след в сердцах всех присутствующих, став незабываемым событием в культурной жизни города.

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