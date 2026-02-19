сегодня в 12:20

В Мытищах вывели более 500 машин на уборку снега

Коммунальные службы городского округа Мытищи 19 февраля перевели на усиленный режим работы из-за снегопада в Подмосковье. На расчистку дорог и дворов вывели более 500 единиц техники по всему округу.

Снегопад начался утром 19 февраля и, по прогнозам синоптиков, продлится ближайшие сутки. В связи с ухудшением погодных условий коммунальные службы городского округа Мытищи усилили работу.

Сотрудники МБУ «Лесопарковое хозяйство», отвечающие за содержание муниципальной улично-дорожной сети, приступили к уборке с 6:00. На маршруты вышли колонны тракторов, погрузчиков и комбинированных дорожных машин.

В первую очередь специалисты расчищают основные городские магистрали, тротуары и остановки общественного транспорта. Затем техника направится к социально значимым объектам и во дворы.

В Мытищах задействовано более 100 единиц техники, а всего по округу — свыше 500 машин. Работы по уборке снега будут продолжаться в течение дня и ночи.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.