В Мытищах высадили более 4 тысяч цветов в парке Мира

Более 4 тысяч цветов высадили 27 мая в парке Мира в Мытищах. Новые растения украсили клумбы, пешеходные дорожки и композицию «Павлин», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Очередная партия цветов появилась в центральном городском парке 27 мая. Клумбы, прогулочные дорожки и декоративная композиция «Павлин» оформили виолой, цинерарией, колеусом, бархатцами, сальвией, петунией и алиссумом.

Начальник отдела озеленения парка Мира Инесса Шорина пояснила, что при выборе растений учитывали их устойчивость к городским условиям и способность сохранять декоративность на протяжении всего теплого сезона.

«Основная задача — создать комфортную и эстетически приятную среду для посетителей парка», — отметила она.

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая подчеркнула, что городские парки и скверы остаются местом отдыха для жителей.

«В парках и скверах можно укрыться в тени зелени, отдохнуть и провести время с семьей. Клумбы пестрят красками, аллеи манят прохладой, а каждый уголок создан для того, чтобы запечатлеть его в памяти или на фото. Мытищи в эту пору особенно прекрасны», — отметила Купецкая.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.