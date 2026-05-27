Роструд получил 102 жалобы вахтовиков в ЯНАО

Чаще всего вахтовики в ЯНАО сообщали о неоплате сверхурочных

В 2025 году в Госинспекцию труда ЯНАО поступило 102 обращения от вахтовиков. Самой частой причиной стала неоплата сверхурочной работы, сообщает «Север-Пресс» .

«Всего в 2025 году поступило 102 обращения о нарушении трудовых прав, связанных с работой на вахте. Неоплата сверхурочной работы — это наиболее распространенная жалоба», — рассказали в ведомстве.

Также работники обращались из-за изменений графиков и предоставления ежегодного отпуска в период межвахтового отдыха. При этом жалоб на невыплату переработки при увольнении до окончания вахты не поступало.

Ранее прозвучало предложение внести изменения в Трудовой кодекс и обязать работодателей выплачивать сверхурочные при увольнении сотрудника до завершения вахты.

