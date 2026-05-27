В колледже «Подмосковье» в Клину прошел бал амбассадоров

Бал амбассадоров федерального проекта «Профессионалитет» впервые прошел 26 мая 2026 года в колледже «Подмосковье» в Клину. В мероприятии участвовали активные студенты из Клина и Солнечногорска, отличившиеся в учебе и общественной деятельности. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Участниками бала стали студенты, проявившие себя в учебе, профессиональной подготовке и общественной жизни. Почетными гостями вечера были представители Клинского отделения организации «Дети войны», а также писатель, поэт, журналист и краевед Вячеслав Пернавский.

Культурная программа была выдержана в традициях старинных танцевальных вечеров. На сцену вышли 12 пар, которые исполнили полонез, фигурный вальс и московскую кадриль.

Праздник завершился чаепитием, объединившим за одним столом представителей разных поколений. В колледже отметили, что амбассадор Профессионалитета должен не только уверенно владеть специальностью, но и демонстрировать культуру общения, вдохновлять окружающих и ценить атмосферу события. Участники выразили надежду, что бал станет новой традицией учебного заведения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.