В Мытищах возложили цветы к памятнику землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны

Торжественная акция у стелы «Памяти без вести пропавших участников Великой Отечественной войны, ушедших на фронт из города Мытищи и близлежащих населенных пунктов» была приурочена ко Дню Воинской Славы России — Дню начала контрнаступления Советских войск под Москвой. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В церемонии приняли участие глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая, депутаты Московской областной думы и Совета округа, руководители Мытищинской городской прокуратуры, АНО «ИЦПР „Родина“, ветераны.

Памятный монумент был открыт в мытищинском Парке Ветеранов 28 июня. Работа по его созданию проводилась совместными усилиями администрации окргуа, АНО «Родина», Мытищинской городской прокуратурой, консорциумом «Память сильнее оружия».

Мытищинский историко-художественный музей предоставил информацию по поиску мест захоронения и уточнению судеб, пропавших без вести.

Работы по оформлению памятника продолжаются, на сегодняшний день решением суда были признаны еще четыре фамилии мытищинских героев, которые в скором времени будут на него нанесены:

Петухов Григорий Семенович;

Молодцов Тимофей Ильич;

Корюков Борис Иванович;

Матвеев Алексей Васильевич.

Как рассказал председатель АНО «Родина» Алексей Трякин: «Без комплексного подхода к вопросу такие задачи не решаются. На первом этапе была проведена глубокая архивно-следственная работа, по документам восстанавливали судьбы погибших и пропавших без вести бойцов, уточняли обстоятельства. Теперь их имена увековечены на этой стеле».

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.