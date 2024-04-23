В Мытищах воссоздали военные события вековой давности

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Мини-фестиваль исторической реконструкции, посвященный 110-летию начала Первой мировой войны, прошел на площадке Мытищинского историко-художественного музея.

Мероприятие началось с авторской экскурсии Марии Весниной по выставке «Женщина. Война. Милосердие», после чего посетители смогли погрузиться в атмосферу эпохи, представленную реконструкторами-участниками ОВИК «Московская сводная добровольческая бригада».

Реконструкторы, представляющие пехотные, инженерные и артиллерийские части Российской императорской армии, продемонстрировали историческую форму солдат и офицеров, предметы армейского быта и снаряжения, а также рассказали об особенностях военной службы того времени.

Зрители тепло встретили выступление ансамбля старинной казачьей песни «Курень», исполнившего песни времен Первой мировой войны.

Все участники фестиваля были награждены грамотами и благодарственными письмами.

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