В Мытищах владельцы незаконных построек самостоятельно сносят свои сооружения

Администрация городского округа Мытищи продолжает системную работу по выявлению и ликвидации самовольных объектов на территории . Поначалу захватчики незаконных участков и собственники самовольных строений не считали угрозу своим «владениям» серьезной, но конкретные и действенные меры в итоге привели к положительному результату. Об этом сообщает пресс-служба администрации Мытищ.

На сегодняшний день предприниматели предпочитают самостоятельно демонтировать незаконные объекты, не дожидаясь решения суда и приезда тяжелой техники. Так, в июле прошлого года специалистами управления по выявлению и ликвидации самовольных объектов на территории Мытищ была выявлена самовольная постройка в поселке Нагорное. Администрация муниципалитета обратилась в Арбитражный суд Московской области с требованиями о ее сносе.

Предметом спора являлся объект незавершенного строительства, обладающий признаками капитальности, возведенный в отсутствие разрешительной документации. Ответчик, оценив все риски и шансы на победу в судебных инстанциях, не стал дожидаться вынесения решения суда и уже в ходе рассмотрения дела добровольно приступил к исполнению требований администрации.

В настоящее время объект снесен силами владельца участка.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что задачей властей Московской области при решении вопросов о ликвидации или окончании возведения недостроя является соблюдение прав всех сторон.

«Все они портят облик города и опасны для жителей. За каждым объектом стоит собственник, его банкротство или другая причина. Наша задача — соблюсти права всех сторон и по каждому недострою вопрос решить», — уточнил Воробьев.