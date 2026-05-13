В Мытищах в парке Мира провели День пожарной охраны

Праздничную интерактивную программу ко Дню пожарной охраны провели 10 мая в центральном парке Мытищ. Жители смогли познакомиться с работой спасателей и отработать навыки пожарной безопасности, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сотрудники пожарной службы организовали в парке Мира тематические площадки, где каждый желающий мог почувствовать себя спасателем. Гостям предложили примерить боевую одежду, осмотреть пожарную технику изнутри и попробовать попасть струей воды в мишень из пожарного рукава.

Участники также учились правильно пользоваться огнетушителем и тушить учебный очаг возгорания. Программа позволила не только получить яркие впечатления, но и закрепить знания о правилах пожарной безопасности и практические навыки, которые могут пригодиться в повседневной жизни.

«Работа пожарных-спасательных служб во все времена считалась одной из самых рискованных. Здесь служат отважные, искренние и отзывчивые люди, выбравшие делом своей жизни спасение людей. Именно они всегда готовы прийти на помощь в любое время дня и ночи, встать на защиту человека, порой рискуя собственной жизнью», — отмечала ранее глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

Она подчеркнула значимость труда спасателей и их готовность действовать в любых условиях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.