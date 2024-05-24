В Мытищах в ночном магазине изъяли свыше 50 бутылок крепкого алкоголя

В Мытищах на ул. Щербакова в ночном магазине было изъято более 50 бутылок крепкого алкоголя. Владельцу торговой точки суд определит штраф в размере от 100 до 200 тысяч рублей, передает пресс-служба администрации городского округа.

Комиссия управления потребительского рынка и услуг округа совместно с полицией выехала по этому адресу поскольку от местных жителей поступила жалоба о том, что здесь из-под прилавка по ночам приторговывают крепким алкоголем.

На сегодняшний день существует закон, который запрещает торговать алкоголем с 23:00 до 8 часов утра.

Первая же контрольная закупка увенчалась успехом, покупателю продали и водку, и коньяк.



Под прилавком полицейские обнаружили богатый ассортимент товаров, лицензии на продажу которых у этого магазина нет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.