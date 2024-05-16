В Мытищах в мкр Пироговский стартует комплексное благоустройство

В мытищинском микрорайоне Пироговский начинается комплексное благоустройство. Встречу с жителями по обсуждению эскизного проекта сквера в Пироговском провел заместитель главы городского округа Кирилл Дунаев, передает пресс-служба администрации городского округа Мытищи.

На встрече присутствовали представители Общественной палаты и жители микрорайона.

Известно, что в Пироговском сквере будет заменены плитка, установлены новые парковые диваны, проведено озеленение, а также обновлена линия уличного освещения.

«Дополнительно жители попросили внести в проект площадку для скейтеров и самокатчиков, что и было сделано. Сам сквер будет продлен до детской площадки на Фабричной улице, которая была построена по губернаторской программе. Пироговский сквер полностью войдет в программу видеонаблюдения «Безопасный регион», — следует из сообщения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.