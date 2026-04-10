В Мытищах утвердят новые правила для операторов кикшеринга

Заседание рабочей группы по безопасности дорожного движения прошло 9 апреля в администрации городского округа Мытищи. Участники обсудили работу операторов кикшеринга и подготовили новые нормативные требования к их деятельности, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В заседании приняли участие заместители главы округа Иван Яськив и Светлана Фильченкова, представители профильных управлений, Госавтоинспекции, компаний-операторов и жители. Основное внимание уделили вопросам безопасности дорожного движения и взаимодействию с сервисами аренды электросамокатов.

По итогам обсуждения рабочая группа приняла решения о разработке постановления, которое установит требования к кикшеринговым компаниям и определит перечень мест для парковки средств индивидуальной мобильности на территории округа. Также планируется утвердить порядок освобождения территорий от бесконтрольных СИМ, размещенных на улично-дорожной сети и вне специально созданной инфраструктуры.

Кроме того, администрация намерена заключить соглашение о взаимодействии с операторами. В документе закрепят обязательное использование региональной географической системы Московской области как базы правил работы кикшеринга в Мытищах.

«В нашем округе активно развивается кикшеринг. Техника индивидуальных средств передвижения шагнула далеко вперед. Но главное — это безопасность. Уважаемые жители, убедительная просьба соблюдать правила безопасности, особенно в темное время суток», — отметила глава городского округа Юлия Купецкая.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело—с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею ввиду видеонаблюдение—систему «Безопасный регион», — подчеркнул Воробьев.