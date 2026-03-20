В Мытищах утвердили охранные обязательства для санатория «Подлипки»

Охранные обязательства для трех объектов ансамбля санатория «Подлипки» утвердили в городском округе Мытищи. Документы закрепляют требования к сохранению зданий и порядку проведения реставрационных работ, сообщает пресс-служба Главного управления культурного наследия Московской области.

Главное управление культурного наследия Московской области утвердило охранные обязательства для объектов регионального значения, входящих в ансамбль санатория «Подлипки». Речь идет о главном корпусе, финском домике и летнем павильоне.

Документы устанавливают требования к сохранению архитектурного облика, конструктивных элементов и исторических интерьеров зданий. Также регламентирован порядок их содержания и проведения ремонтно-реставрационных работ.

Ансамбль сформировался в 1930–1950-е годы и считается характерным примером архитектуры оздоровительных учреждений середины XX века. Главный корпус выполнен в формах советской неоклассики и является композиционным центром комплекса. «Финский домик» отражает типичную санаторную застройку своего времени, а летний павильон 1938 года постройки формирует парковую среду и сочетает кирпичные и деревянные элементы.

Утверждение охранных обязательств обеспечивает правовую защиту объектов и направлено на сохранение их исторического облика при дальнейшем использовании.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.