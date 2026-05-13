В Мытищах учителей подготовили к запуску киберуроков

Региональная конференция «Киберурок» прошла 12 мая в школе № 35 в Мытищах. Более 200 педагогов изучили программу нового курса, методику преподавания и рекомендации по работе с родителями, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участникам представили концепцию курса, его содержание и формат занятий. Отдельное внимание уделили проведению родительских собраний, на которых необходимо разъяснить цели и ожидаемые результаты обучения.

«Ключевым моментом является обеспечение полного информирования родителей учащихся, которым предстоит посещать данные занятия. Необходимо, чтобы они имели четкое представление о целесообразности таких уроков для их детей, о формате их проведения и о конкретных образовательных результатах, которые будут достигнуты», — рассказала первый заместитель министра образования Московской области Анна Гребцова.

Она подчеркнула, что киберурок направлен на формирование цифровой культуры у школьников, а роль учителя в этой системе остается ключевой.

«В этой модели педагог становится наставником, который помогает сформировать у детей ответственное отношение к информации, технологиям и собственной цифровой безопасности», — добавила Гребцова.

Киберуроки начнут проводить с 1 сентября в 200 школах Подмосковья. Занятия охватят 55 тыс. учеников с 1 по 11 класс, в проекте будут задействованы более 450 педагогов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что почти все люди и учреждения в регионе на сегодня имеют широкополосный доступ к интернету. В том числе речь идет и о муниципальных, и государственных органах власти.

По словам главы региона, существует государственная программа, цель которой — обеспечение доступным интернетом и связью всех учреждений, прежде всего школ, больниц, библиотек. Губернатор считает, что такое положение в Подмосковье должно стать нормой.

«За эти годы проделана огромная работа, и практически все сегодня имеют широкополосный доступ к интернету, в том числе муниципальные и государственные органы власти. Это принципиально важно. И человек получает качественную связь в абсолютном большинстве случаев», — заявил Воробьев.