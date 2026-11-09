В Мытищах убрали свалку на месте заброшенного пейнтбольного клуба

Муниципальные службы 7 ноября ликвидировали крупную нелегальную свалку в деревне Жостово городского округа Мытищи. Отходы на территории бывшего пейнтбольного клуба угрожали экологии и жителям, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Свалка образовалась на месте заброшенного пейнтбольного клуба в деревне Жостово. Бывший арендатор оставил автомобильные покрышки, обломки деревянных конструкций, куски пенопласта и теплоизоляционных панелей, фрагменты металлических решеток и каркасов. Замусоренный участок граничил с лесом.

Муниципальные службы 7 ноября провели комплексную уборку: вывезли все отходы и вернули природному ландшафту прежний вид.

«Наша задача — не просто ликвидировать последствия, но и исключить саму возможность превращения неиспользуемых объектов в очаги загрязнения. Регулярный мониторинг проблемных участков позволяет нам действовать на опережение и сохранять природное равновесие округа», — подчеркнул директор управления экологии Алексей Королев.

Сокращать вредные выбросы и улучшать качество атмосферы помогает федеральный проект «Чистый воздух» национального проекта «Экологическое благополучие». Еще одна важная задача нацпроекта - создание современнных комплексов по переработке отходов и борьба с незаконными свалками.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что нужно организовать работу по наказанию ответственных за несанкционированные свалки.

«Я считаю, что очень важно организовать работу по наказанию тех, кто допускает такое безобразие (несанкционированные свалки — ред.). <…> Убирать мусор мы будем, безусловно, но согласитесь, что такие поступки и такие навалы мусора — это что-то несоответствующее духу времени. Я считаю, что тоже важно на это обратить внимание», — сказал Воробьев.