В Мытищах стартовал региональный этап чемпионата «Профессионалы»

С торжественной церемонии стартовал региональный этап Всероссийского чемпионата «Профессионалы». Площадкой для соревнований, которая принимает участников уже пятый год подряд, стал Российский университет кооперации.

В этом году за звание лучших поборются старшеклассники и студенты колледжей по четырем компетенциям: «туризм», «банковское дело», «геопространственные технологии» и «турагентская деятельность». На каждое направление отведена отдельная неделя, в течение которой участникам предстоит продемонстрировать не только теоретические знания, но и практические навыки в условиях, максимально приближенных к реальным. Так, например, будущим банкирам необходимо будет не только знать основы финансовых операций, но и показать умение работать с клиентами в импровизированном банковском офисе.

В день открытия конкурсанты познакомились между собой, подробно узнали о критериях оценки своих работ, а также пообщались с потенциальными работодателями. Для представителей предприятий и организаций чемпионат — это уникальная возможность уже на старте выявить наиболее талантливых и мотивированных студентов и школьников, присмотрев себе будущих сотрудников.

Региональный этап проводится в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Образование» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Соревнования продлятся до 28 февраля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.

Текст, фото и видео — Валерия Исаева.