В Мытищах стартовал месячник благоустройства
Фото - © Пресс-служба городского округа Мытищи
10 марта в городском округе Мытищи стартовал месячник по благоустройству. За это время вся территория должна быть приведена в нормативное состояние. На постоянной основе идут проверки содержания дворов и дорог, сообщает пресс-служба администрации округа.
Заместитель главы городского округа Мытищи Иван Яськив проверил ход выполнения работ в центральной части города внутри дворов Новомытищинского проспекта, улиц Мира и Щербакова.
«Виды работ запланированы цикличные. В первую очередь — это подметание и промывка. Всем управляющим компаниям — как муниципальным, так и коммерческим, поставлена задача по приведению в нормативное состояние территорий в течение месяца. Сейчас в основном идут прогребание газонов, уборка листвы и мусора. Будут приведены в порядок и контейнерные площадки. Ответственные организации обязаны осуществить их помывку. Помимо постоянных обходов контролируем ситуацию и в удаленном режиме, ежедневно обрабатываем отчеты о проведенных работах. В этом году условия сложились благоприятные. Месяца достаточно, чтобы привести наши территории в надлежащий вид», — пояснил Иван Яськив.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.
«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.