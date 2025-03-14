В Мытищах стартовал месячник благоустройства

10 марта в городском округе Мытищи стартовал месячник по благоустройству. За это время вся территория должна быть приведена в нормативное состояние. На постоянной основе идут проверки содержания дворов и дорог, сообщает пресс-служба администрации округа.

Заместитель главы городского округа Мытищи Иван Яськив проверил ход выполнения работ в центральной части города внутри дворов Новомытищинского проспекта, улиц Мира и Щербакова.

«Виды работ запланированы цикличные. В первую очередь — это подметание и промывка. Всем управляющим компаниям — как муниципальным, так и коммерческим, поставлена задача по приведению в нормативное состояние территорий в течение месяца. Сейчас в основном идут прогребание газонов, уборка листвы и мусора. Будут приведены в порядок и контейнерные площадки. Ответственные организации обязаны осуществить их помывку. Помимо постоянных обходов контролируем ситуацию и в удаленном режиме, ежедневно обрабатываем отчеты о проведенных работах. В этом году условия сложились благоприятные. Месяца достаточно, чтобы привести наши территории в надлежащий вид», — пояснил Иван Яськив.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.