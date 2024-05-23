В Мытищах стартовал конкурс «Лучший палисадник»

Конкурс, который ежегодно проводит окружная Общественная палата Мытищ, проводится для отбора лучших палисадников, созданных жителями многоквартирных домов на их придомовой территории. Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.

Участники могут заявиться по трем конкурсным номинациям:

«Лучший цветник»;

«В гостях у сказки»;

«Волшебный сад»;

Заявки для участия в конкурсе принимаются на электронную почту: mytishchi_palette@mail.ru.

До 31 августа специальная комиссия будет отсматривать заявки на участие, выезжать на благоустроенные придомовые территории и оценивать яркость и креативность работ. Принять участие может любой житель Мытищ.

Телефон: 8 903 723-85-51.

С правилами участия в конкурсе можно ознакомиться по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.