В Мытищах состоялся второй этап Конференции местного отделения «Единой России»

Второй этап V Конференции местного отделения партии «Единая Россия» прошел в Мытищах. В центре внимания конференции стоял вопрос о принятии предвыборной программы местного отделения партии «Единая Россия» на выборах депутатов совета депутатов городского округа Мытищи, назначенных на 8 сентября 2024 года, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

В конференции приняли участие 102 делегата от первичных отделений партии, члены местной контрольной комиссии и местного политического совета, а также секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Юлия Купецкая, депутат Государственной Думы Вячеслав Фомичев, первый заместитель секретаря Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Московской областной Думы Денис Перепелицын, исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Юрий Гончарук и председатель Совета депутатов Андрей Гореликов.

Участники конференции обсудили ключевые пункты программы. Она включает в себя широкий спектр вопросов — от благоустройства территорий до предоставления льгот и адресных запросов о помощи. Особое внимание было уделено сферам медицины, образования, ЖКХ, а также вопросам специальной военной операции.

По словам депутата Госдумы Вячеслава Фомичева, в основе каждого пункта программы — прямые наказы и просьбы избирателей.

«Ее поэтапное выполнение — залог успеха развития городского округа Мытищи, поскольку сами люди больше всех остальных знают, что и где нужно улучшить, что и где построить», — сказал Фомичев.

Первый заместитель секретаря Московского областного отделения «Единой России», депутат Мособлдумы Денис Перепелицын акцентировал внимание на необходимости продолжить тесную работы с жителями округа, активно взаимодействовать с общественными организациями.

«Мы уже неоднократно доказывали свою способность добиваться успеха даже в самых сложных условиях. Слаженная работа всей команды позволит не только выполнить все поставленные задачи, но и вывести городской округ Мытищи на новый уровень развития. Вместе мы сможем сделать так, чтобы каждый гражданин почувствовал реальное улучшение в своей жизни. Это наша главная цель, и мы сделаем все возможное, чтобы ее достичь», — сказал Денис Перепелицын.

