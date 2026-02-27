В Мытищах состоялся практический тур олимпиады по ОБЗР

В Мытищах школьники спасали пострадавших, вязали узлы, оказывали первую помощь и стреляли из ружья. Все это и многое другое необходимо было выполнить на практическом туре регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по предмету «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР).

Соревнования проходят на пяти разных площадках. Одна из них находится в Мытищах — именно здесь 17 лет назад впервые начали проводить эти испытания, и с тех пор региональный этап традиционно проходит на этой базе. Сегодня здесь собрались 160 участников. Учащиеся 9–11-х классов уже успешно прошли теоретическую часть, и теперь лучшие из них приступили к демонстрации практических навыков.

Школьникам предстояло выполнить семь заданий за ограниченное время: сборка и разборка автомата, оказание первой помощи пострадавшему, переправа с грузом, вязка узлов, метание гранаты, стрельба, а также надевание общевойскового комплекта защитного снаряжения.

Один из участников — десятиклассник из школы № 11 Сергиева Посада Арсений Фролов — выступает на олимпиаде второй раз. Юноша занимается горным туризмом, поэтому основы безопасности жизнедеятельности для него не просто теория, а навыки, которые он применяет на постоянной основе. Арсений уверен: знать их и уметь применять в жизни при необходимости должен каждый, а олимпиада дает школьникам возможность узнать новое и проявить себя.

Победители сегодняшнего этапа представят регион на Всероссийской олимпиаде, которая пройдет в конце мая — начале июня. Ребята, успешно прошедшие соревнования на заключительном этапе, получат дипломы победителей и призеров. Эти дипломы действуют четыре года и дают право на поступление в ведущие российские вузы без вступительных экзаменов по соответствующему профилю. Кроме того, лучшие участники смогут готовиться в составе сборных команд России для выступления на международных олимпиадах.

Организаторами соревнований выступили Минпросвещения России, организационно-методическое сопровождение осуществляет Институт содержания и методов обучения имени В. С. Леднева.