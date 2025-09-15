В Мытищах состоялся фестиваль активного долголетия «Осенний марафон»

В Парке Мира в Мытищах 14 сентября прошел фестиваль активного долголетия «Осенний марафон». Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Участники приняли участие в энергичной разминке под руководством заслуженного мастера спорта по самбо Татьяны Байковой. Затем парк оживился ритмами зажигательного флешмоба «Зумба». Участница активного долголетия Елена Матлова поделилась, что уже три года не пропускает ни одной спортивной активности.

«Я работающая пенсионерка, и коллеги постоянно спрашивают, как мне удается так хорошо выглядеть. Только благодаря таким мероприятиям, которые прибавляют здоровья, хорошего настроения и красоты», — сказала Елена Матлова.

Вторая часть фестиваля была посвящена раскрытию креативных способностей. Студия «Подиум» представила дефиле. Также все участники смогли раскрыть свой творческий потенциал, выбрав мастер-классы по интересам: от «Лоскутной истории» до «Правополушарного рисования», «Каллиграфии» и «Цветов из фоамирана».

Не забыли организаторы и о самых маленьких участниках фестиваля, пришедших вместе со своими бабушками и дедушками. Для них были подготовлены мастер-классы по созданию мороженого, осеннего букета и подносов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.