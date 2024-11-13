В Мытищах состоялась встреча участников проекта «Школа волонтерства»

13 ноября в Флагманском офисе молодежных объединений состоялась встреча участников проекта «Школа волонтерства». На встрече ребята погрузились в актуальную тему экологии, обсуждая важность бережного отношения к природе и рационального использования ресурсов, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Особое внимание было уделено проекту «БумБатл», реализуемому на базе Молодежного Центра «Импульс», который призван обратить внимание на ценность бумаги как сырья и необходимость грамотного использования.

Спикером насыщенной программы был: Калинкин Александр — Руководитель волонтёрского штаба «Импульс». В ходе лекции подростки задавали волнующие их вопросы и получали развёрнутые ответы. Советы эксперта помогут им построить экологическое будущее. Хотите присоединиться к добровольческому движению и внести свой вклад в общественную жизнь? Тогда проект «Школа волонтерства» — это идеальный старт для вас!

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.