В Мытищах состоялась VI Конференция местного отделения партии «Единая Россия», в которой приняли участие секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Юлия Купецкая, депутат Государственной Думы Вячеслав Фомичев, первый заместитель секретаря Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Московской областной Думы Денис Перепелицын, председатель Совета депутатов Андрей Гореликов, исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Юрий Гончарук, передает пресс-служба партии.

В центре внимания Конференции стояло несколько важных вопросов об изменениях в связи с ротацией в составе Местного политического совета, а также избрание делегатов на XXIX Конференцию Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия».

Кроме того, на Конференции был рассмотрен отчет о деятельности местного отделения партии в 2024 году и приоритетных задачах на ближайший период.

На сегодняшний день местное отделение насчитывает 1459 активных членов и 536 сторонников. Благодаря слаженной командной работе удается реализовать самые сложные задачи и достичь хороших результатов.

Вячеслав Фомичев отметил, что депутатский корпус, активисты на местахдолжны сделать все возможное, чтобы те решения, которые принимаются по инициативе «Единой России», были исполнены, поскольку в основе каждой инициативы наказы избирателей.

«Важно понимать и чувствовать ту ответственность, которая на нас возложена, чтобы наши люди и в городском округе, и в Московской области, и, в целом, в Российской Федерации жили лучше», — подчеркнул Фомичев.

Денис Перепелицын отметил, что мытищинское местное отделение партии «Единая Россия» становится все лучше и лучше, предпринимая те или иные шаги, которые позволяют достичь намеченных целей.

«На сегодня мы имеем самую большую фракцию, которая была в Совете депутатов городского округа Мытищи. Это говорит о том, что последние несколько лет в муниципальном образовании налажена системная работа, которая охватывает каждую сферу — от здравоохранения и образования, до благоустройства и молодежной политики», — прокомментировал Перепелицын.

Юлия Купецкая сообщила, что на территории городского округа Мытищи реализуется 22 федеральных партийных проекта. Активная работа ведется по поддержке наших бойцов и мирных жителей приграничья. После событий в Курске и Белгороде более 8 тонн самых необходимых вещей было доставлено нашим соотечественникам из Мытищ. Реализуется большое количество социальных проектов, в том числе — строительство школ и детских садов.

«Впереди еще много работы, решение наказов наших жителей. Мы принимаем их и готовы качественно воплощать в жизнь. Нам есть к чему еще стремиться», — прокомментировала Юлия Купецкая.

Партия уже сейчас начала подготовку к предстоящим выборам в Государственную Думу и Московскую областную Думу. Также начинается подготовка к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.