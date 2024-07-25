В Мытищах проводят плановые осмотры территорий

В Мытищах прошел плановый осмотр придомовых территорий на предмет их содержания по следующим адресам: ул. Первомайская д. 19,19А, 19Б, 21, 27; ул. Академика Каргина д. 32, 34, 23А и ул. Коминтерна д. 20, 22. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

На данном участке имеются территории общего пользования и территории прилегающие к многоквартирным домам. В ходе осмотра выданы следующие указания проконтролировать соблюдение графика вывоза мусора и покосить траву.

Прошла встреча с подрядной организацией которая осуществляет работы по прокладке тепловых систем к новому ЖК «Ярославский квартал». По ул. Воронина проверили ход работ по промывке и реконструкции ливневой канализации река Работня. По результатам встречи все вопросы взяты на контроль и будут устранены в течении 3 дней организациями АО «ГЖЭУ-4», ООО «ЖКО СПУТНИК», МБУ «Лесопарковое хозяйство».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.